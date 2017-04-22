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      Ученые: белое вино пагубно влияет на кожу женщин

      20:37, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      20:37, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #наука\n#общество\n#алкоголь\n#красота
      Фото: Medium
      112
      0

      В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья около 83 тыс. женщин.

      США. Белое вино и ликер пагубно влияет на кожу женщин. Такой вывод сделали ученые, сообщает Spbdnevnik.ru.

      Как выяснили специалисты из Университета Брауна, женщины, употребляющие такой алкоголь, чаще других страдают от розацеа. Это заболевание характеризуется раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.

      В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья около 83 тыс. женщин и количестве употребляемого ими алкоголя в период с 1991 по 2005 годы.  Как оказалось, почти 5 тыс. из них страдают от розацеа.

      20:37, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #наука\n#общество\n#алкоголь\n#красота
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