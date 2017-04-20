Американский телеканал Fox News уволил оскорбившего Путина ведущего

Телеведущий заявил, что принесет извинения в 2023 году.

Нью-Йорк. США. Компания 21 Century Fox в США, которой принадлежит телеканал Fox News, уволила телеведущего Билла О'Райли оскорбившего Президента России Владимира Путина. В начале февраля в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Райли назвал Путина «убийцей», сообщает «РБК».

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил ему Дональд Трамп.

В Кремле расценили слова ведущего как оскорбление. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков потребовал извинений от Fox News. О'Райли пообещал извиниться в 2023 году.

«После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации компания и Билл О'Райли договорились, что Билл О'Райли не будет возвращаться в Fox News Channel», — заявили представители компании, не назвав причины увольнения.

По данным The New York Times, увольнение связано с ранее предъявленными обвинениями в сексуальных домогательствах к 5 женщинам. О'Райли урегулировал конфликт, выплатив им 13 млн долларов.

После того, как американскому телеведущему предъявили обвинения, около 50 рекламодателей попросили Fox News не показывать их рекламу во время трансляции передачи О'Райли. Правозащитные группы, занимающиеся защитой прав женщин, призывали к отставке О'Райли.