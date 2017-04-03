В США установили бюст Гагарина

Торжественная церемония открытия памятника состоялась в преддверии в начала работы 33-го космического симпозиума.

Колорадо-Спрингс. США. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина установили в Благотворительном Космическом фонде в Колорадо-Спрингс. Церемония прошла 2 апреля 2017 года, сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

На ней присутствовала делегация «Роскосмоса», в которую вошел генеральный директор Игорь Комаров, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, Герой Советского Союза, Герой России, Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, Генеральный консул России Сергей Петров и представители Посольства России.

Игорь Комаров поблагодарил Космический Фонд за приглашение и отметил важность международного сотрудничества: «Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи».

Средства, полученные на благотворительном вечере, пойдут на получение технического образования молодым людям, планирующим работать в ракетно-космической отрасли.