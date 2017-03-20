Стивен Хокинг полетит в космос

75-летний физик совершит космическое путешествие на борту корабля Virgin Galactic.

Лондон. Великобритания. Глава компании Virgin Ричард Брэнсон предложил Стивену Хокингу место на борту космического корабля Virgin Galactic. По сведениям «Радиоточки», первый полет в космос ученый планировал еще в 2009 году, но он не состоялся. В интервью Стивен Хокинг отметил, что космическое путешествие сделает его счастливым, но полагал, что его никто не возьмет.

В рамках мероприятия физик затронул тему выхода Великобритании из Евросоюза. Он считает, что это нанесет серьезный урон статусу Великобритании как мирового лидера в инновациях и науке.