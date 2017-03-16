  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Фотоальбом Гитлера продали на аукционе за 41 тыс долларов

      14:15, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:15, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      90
      0
      #фото\n#коллекционеры\n#аукцион\n#Гитлер
      Фото: pixabay.com
      90
      0

      Владельцем уникальных снимков стал анонимный участник торгов.

      Великобритания. Личный фотоальбом Адольфа Гитлера ушел с молотка в Великобритании за 41 тыс. долларов. Об этом пишет «Лайф».

      Обладателем уникальных снимков стал анонимный участник аукциона.

      Напомним, что на аукцион был выставлен фотоальбом с не опубликованными снимками Адольфа Гитлера. Его нашли в спальне Евы Браун, и до аукциона он принадлежал анонимному коллекционеру. Изначально его стоимость оценивали примерно в 15 тыс. фунтов стерлингов.

      14:15, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      90
      0
      #фото\n#коллекционеры\n#аукцион\n#Гитлер
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа