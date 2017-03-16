Фотоальбом Гитлера продали на аукционе за 41 тыс долларов

Владельцем уникальных снимков стал анонимный участник торгов.

Великобритания. Личный фотоальбом Адольфа Гитлера ушел с молотка в Великобритании за 41 тыс. долларов. Об этом пишет «Лайф».

Обладателем уникальных снимков стал анонимный участник аукциона.

Напомним, что на аукцион был выставлен фотоальбом с не опубликованными снимками Адольфа Гитлера. Его нашли в спальне Евы Браун, и до аукциона он принадлежал анонимному коллекционеру. Изначально его стоимость оценивали примерно в 15 тыс. фунтов стерлингов.