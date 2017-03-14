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Личный фотоальбом Гитлера выставят на аукцион в Великобритании

12:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
12:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
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#фото\n#Великобритания\n#аукцион\n#Гитлер
Фото: pixabay.com
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Также на торгах будут представлены фотокарточки членов национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Великобритания. Альбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера и членов национал-социалистической немецкой рабочей партии продадут на аукционе в Великобритании. Об этом пишет «Российская Газета».

Фотоальбом в апреле 1945 года нашел советский солдат в бункере Гитлера, а именно в спальне Евы Браун, рассказали в аукционном доме C&T Auctions. Вскоре альбом был передан британским фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби. Сейчас раритет, ориентировочная стоимость которого превышает 18 тыс. долларов, принадлежит анонимному коллекционеру.

Аукцион запланирован на среду, 15 марта. Коллекционеры также смогут стать обладателями книги, документы и другие фотографии той эпохи.

12:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
14
0
#фото\n#Великобритания\n#аукцион\n#Гитлер

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