Новый президент Ирана утверждён в должности

Масуда Пазешкиана утвердил на посту Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Тегеран. Иран. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил на посту избранного президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает «МИР 24».
Указ об утверждении Пезешкиана на посту президента был зачитан на торжественной церемонии в Тегеране. Пезешкиан поблагодарил избирателей и призвал народ к сплоченности и единству. Впереди инаугурация нового президента, которая состоится 30 июля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обозначил приоритеты внешней политики Ирана — это развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, которые поддерживают Тегеран в условиях санкций.