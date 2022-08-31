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В Праге не смогли согласовать общий запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам

17:16, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Праге не смогли согласовать общий запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам
17:16, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Венгрия\n#Чехия\n#Эстония\n#Финляндия\n#Евросоюз\n#Россия\n#туризм\n#политика\n#Шенгенская виза\n#запреты\n#санкции
Фото: vk.com/rt_russian
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С этой целью в столице Чехии собирались главы МИД европейских стран.

Прага. Чехия. Министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу россиянам виз для въезда в европейские страны. Об этом заявил по итогам заседания совета глав МИД Евросоюза в Праге руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости

«Что касается вопроса о визах, на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», — приводит агентство слова венгерского министра.

В то же время главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенный визовый режим с Россией. Это значит, что сроки выдачи виз, длительность оформления и количество запрашиваемых от въезжающих граждан документов, а также размер пошлины возрастут, сообщает Лента.ру.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед этим выразил сомнение по поводу принятия в Праге общего решения по визовым ограничениям для россиян. Однако он заявил, что надеется на некий компромисс по данному вопросу.

Запретить россиянам посещать страны Евросоюза с туристическими целями предложили ранее власти прибалтийских государств и Финляндии. В Эстонии даже ограничили въезд нашим соотечественникам с шенгенскими визами, выданными в этой стране.

17:16, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
25
0
#Венгрия\n#Чехия\n#Эстония\n#Финляндия\n#Евросоюз\n#Россия\n#туризм\n#политика\n#Шенгенская виза\n#запреты\n#санкции