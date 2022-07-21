Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза утвердили в Совете ЕС

Брюссель. Бельгия. Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России. Его утвердил Совет ЕС, сообщает RT со ссылкой на ТАСС и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее документ согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза.

Как сообщалось ранее, в седьмой пакет войдут санкции на российское золото (в виде полуфабрикатов и лома, ювелирные изделия под запрет не попадут). Будут ограничены сделки со Сбербанком. Но при этом с ним и другими российскими банками Запад продолжит сотрудничать в рамках закупок удобрений и продовольствия.

Также ЕС расширит эмбарго на ряд товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, в «черный список» Евросоюза включат еще 48 физических лиц и 7 организаций, в том числе актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова (Хирурга).