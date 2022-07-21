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Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза утвердили в Совете ЕС

14:29, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза утвердили в Совете ЕС
14:29, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#экономика\n#Евросоюз\n#Россия\n#бизнес\n#золото\n#деньги\n#банки\n#противоборство\n#санкции
Фото: pixabay.com
81
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Они коснулись золота и ряда товаров и технологий двойного назначения.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России. Его утвердил Совет ЕС, сообщает RT со ссылкой на ТАСС и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее документ согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза.

Как сообщалось ранее, в седьмой пакет войдут санкции на российское золото (в виде полуфабрикатов и лома, ювелирные изделия под запрет не попадут). Будут ограничены сделки со Сбербанком. Но при этом с ним и другими российскими банками Запад продолжит сотрудничать в рамках закупок удобрений и продовольствия.

Также ЕС расширит эмбарго на ряд товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, в «черный список» Евросоюза включат еще 48 физических лиц и 7 организаций, в том числе актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова (Хирурга).

14:29, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
81
0
#экономика\n#Евросоюз\n#Россия\n#бизнес\n#золото\n#деньги\n#банки\n#противоборство\n#санкции