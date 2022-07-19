Евросоюз введет санкции против «Ночных волков», Безрукова и Машкова

Брюссель. Бельгия. В седьмом пакете антироссийских санкций, который готовят к принятию власти Евросоюза, нашлось место для актеров и байкеров, поддерживающих политику Кремля. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

В частности, в перечень лиц, которым запрещен въезд в большинство стран Европы, войдут артисты Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер движения байкеров «Ночные волки» Александр Залдастанов, более известный как «Хирург», и 3 других активиста этой организации, включая гражданина Словакии Йозефа Гамбалека. Его активы в родной стране заморозят, сам он лишится права свободно пересекать границы стран ЕС. Кроме того, под санкции попадут руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в «черный список» включат 47 человек и 8 организаций. В числе последних — судоходные компании и оружейные заводы, молодежное движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

Отмечается, что в то же время Евросоюз планирует смягчить ограничения против российских банков в части сделок по продаже продовольствия и удобрений. Речь идет о ВТБ, «Совкомбанке», «Новикомбанке», банке «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанке» и банке «Россия». Это делается на фоне критики со стороны африканских государств, оказавшихся под угрозой голода без поставок российского и украинского зерна. С той же целью будут созданы возможности вывоза продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после введения санкций.

В то же время Брюссель собирается заморозить активы Сбербанка за исключением тех, которые нужны для поставок продовольствия и удобрений.

Наконец, в седьмом пакете санкций Евросоюза предусмотрены меры по запрету импорта российского золота.