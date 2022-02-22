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Президент США объявил о введении санкций против ДНР и ЛНР

11:37, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Президент США объявил о введении санкций против ДНР и ЛНР
11:37, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
306
0
#США\n#санкции\n#Джо Байден\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: facebook.com/joebiden
306
0

Они касаются инвестиций в экономику новых государств, а также запрещают импорт продукции из них.

Вашингтон. США. Санкции против Луганской и Донецкой народных республик ввел президент США Джо Байден. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ опубликован на сайте Белого дома. В нем говорится о запрете инвестиций в экономику ДНР и ЛНР. Кроме того, запрещаются поставки в США любых товаров, услуг или технологий из отделившихся от Украины территорий.

Также разрешается накладывать санкции на всех причастных к политической и экономической деятельности в республиках Донбасса.

Наконец, документ предписывает блокировать имущество и доли в имуществе лиц, связанных с ДНР и ЛНР, которые находятся в США.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

11:37, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
306
0
#США\n#санкции\n#Джо Байден\n#ЛНР\n#ДНР