Президент США объявил о введении санкций против ДНР и ЛНР

Вашингтон. США. Санкции против Луганской и Донецкой народных республик ввел президент США Джо Байден. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ опубликован на сайте Белого дома. В нем говорится о запрете инвестиций в экономику ДНР и ЛНР. Кроме того, запрещаются поставки в США любых товаров, услуг или технологий из отделившихся от Украины территорий.

Также разрешается накладывать санкции на всех причастных к политической и экономической деятельности в республиках Донбасса.

Наконец, документ предписывает блокировать имущество и доли в имуществе лиц, связанных с ДНР и ЛНР, которые находятся в США.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.