Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

Москва. Президент России в свое время обещал предоставить бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко политическое убежище и не отказывается от своих слов. Об этом стало известно после переговоров Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля, сообщает RT.

«Когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — приводит агентство слова главы государства.

Путин добавил, что тогда украинский политик отнесся к этому шагу с иронией. Тем не менее президент России подтвердил, что его предложение остается в силе.

Напомним, на Украине в отношении бывшего президента страны возбуждено уголовное дело. Порошенко обвиняют, в частности, в содействии поставкам угля с отделившихся территорий Донбасса. 19 января 2022 года суд в Киеве избрал политику меру пресечения в виде личных обязательств.