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Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

10:19, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Путин предложил Порошенко политическое убежище в России
10:19, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Украина\n#Россия\n#политика\n#убежище\n#Владимир Путин\n#Петр Порошенко
Фото: facebook.com/petroporoshenko
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По словам российского лидера, он обещал ему такую услугу уже давно.

Москва. Президент России в свое время обещал предоставить бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко политическое убежище и не отказывается от своих слов. Об этом стало известно после переговоров Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля, сообщает RT.

«Когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — приводит агентство слова главы государства.

Путин добавил, что тогда украинский политик отнесся к этому шагу с иронией. Тем не менее президент России подтвердил, что его предложение остается в силе.

Напомним, на Украине в отношении бывшего президента страны возбуждено уголовное дело. Порошенко обвиняют, в частности, в содействии поставкам угля с отделившихся территорий Донбасса. 19 января 2022 года суд в Киеве избрал политику меру пресечения в виде личных обязательств.

10:19, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
255
0
#Украина\n#Россия\n#политика\n#убежище\n#Владимир Путин\n#Петр Порошенко