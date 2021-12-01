Лукашенко публично заявил о российской принадлежности Крыма

На его заявление уже откликнулись в Симферополе и Киеве.



Минск. Белоруссия. Крым является российским фактически и юридически. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — приводит агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко также рассказал о планах посетить Крым вместе с Путиным.

Власти полуострова эти высказывания одобрили и пообещали обеспечить теплый прием.

В то же время в Киеве слова Лукашенко встретили в штыки. Признание Крыма российским нанесет удар по украинско-белорусским отношениям — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает RT.