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Лукашенко публично заявил о российской принадлежности Крыма

11:17, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Лукашенко публично заявил о российской принадлежности Крыма
11:17, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#Белоруссия\n#Украина\n#Россия\n#политика\n#власть\n#Крым\n#Александр Лукашенко
Фото: twitter.com/nefritovy
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На его заявление уже откликнулись в Симферополе и Киеве.

Минск. Белоруссия. Крым является российским фактически и юридически. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.  

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — приводит агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко также рассказал о планах посетить Крым вместе с Путиным.

Власти полуострова эти высказывания одобрили и пообещали обеспечить теплый прием.

В то же время в Киеве слова Лукашенко встретили в штыки. Признание Крыма российским нанесет удар по украинско-белорусским отношениям — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает RT.

11:17, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
143
0
#Белоруссия\n#Украина\n#Россия\n#политика\n#власть\n#Крым\n#Александр Лукашенко
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