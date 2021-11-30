Швеция открестилась от вхождения в НАТО в ближайшем будущем

Об этом заявила премьер-министр страны.

Стокгольм. Швеция. Об отсутствии у Швеции планов по вступлению в НАТО в ближайшее время заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Такое решение будет способствовать стабильности и безопасности в Северной Европе — приводит слова женщины-политика Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В то же время Магдалена Андерссон заявила, что Швеция рассчитывает на помощь альянса в случае агрессии в свою сторону, и сама готова помочь соседям и союзникам.

По словам премьер-министра, Стокгольм считает важнейшей для себя ареной внешнеполитической деятельности ЕС и ОБСЕ. Кроме того, Андерссон положительно отозвалась о политике США в области сохранения климата, борьбы с пандемией коронавируса и защиты демократии.

Напомним, 24 ноября лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон стала первой женщиной на посту главы правительства Швеции. Однако уже через несколько часов она подала в отставку после выхода фракции зеленых из состава правящей коалиции.