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Швеция открестилась от вхождения в НАТО в ближайшем будущем

16:34, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Швеция открестилась от вхождения в НАТО в ближайшем будущем
16:34, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#политика\n#армия\n#женщины\n#власть\n#НАТО\n#Швеция
Фото: pixabay.com
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Об этом заявила премьер-министр страны.

Стокгольм. Швеция. Об отсутствии у Швеции планов по вступлению в НАТО в ближайшее время заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Такое решение будет способствовать стабильности и безопасности в Северной Европе — приводит слова женщины-политика Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В то же время Магдалена Андерссон заявила, что Швеция рассчитывает на помощь альянса в случае агрессии в свою сторону, и сама готова помочь соседям и союзникам.

По словам премьер-министра, Стокгольм считает важнейшей для себя ареной внешнеполитической деятельности ЕС и ОБСЕ. Кроме того, Андерссон положительно отозвалась о политике США в области сохранения климата, борьбы с пандемией коронавируса и защиты демократии.

Напомним, 24 ноября лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон стала первой женщиной на посту главы правительства Швеции. Однако уже через несколько часов она подала в отставку после выхода фракции зеленых из состава правящей коалиции.

16:34, 30 ноября, 2021
Евгений Кандаков
151
0
#политика\n#армия\n#женщины\n#власть\n#НАТО\n#Швеция
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