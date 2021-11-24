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Правительство Швеции впервые возглавила женщина

16:02, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Правительство Швеции впервые возглавила женщина
16:02, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#власть\n#политика\n#Европа\n#женщины\n#Швеция
Фото: facebook.com/magdalenaeandersson
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Магдалена Андерссон является лидером социал-демократической партии страны.

Стокгольм. Швеция. Новым премьер-министром Швеции стала лидер социал-демократической партии Магдалена Андерссон. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны, отмечает Лента.ру со ссылкой на Euronews.

За избрание Андерссон премьером проголосовали 175 из 349 депутатов риксдага (национального парламента). Назначение состоялось бы раньше, но несколько дней потребовалось на переговоры с лидером Левой партии Нуши Дадгостар.

Предыдущий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал заявление об отставке спикеру парламента Андреасу Норлену. Покинуть пост он собирался еще в июне, после того, как 181 депутат выразил ему недоверие в связи с непопулярной инициативой правительства о введении рыночных цен на аренду квартир в новых домах.

Добавим, ранее Магдалена Андерссон возглавляла министерство финансов.

16:02, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#власть\n#политика\n#Европа\n#женщины\n#Швеция
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