Любвеобильность бывшего короля Испании пытались унять женскими гормонами

Жизнелюбие монарха было признано проблемой государственного значения.

Мадрид. Испания. Чтобы снизить интерес к противоположному полу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу I вводили женские гормоны. Об этом рассказал на парламентских слушаниях бывший высокопоставленный сотрудник полиции, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

По словам полицейского, «безудержное либидо» монарха в итоге оценили как «проблему государственного значения». В связи с этим Хуану Карлосу I даже прописали инъекции женских половых гормонов, заявил бывший комиссар полиции. Издание, впрочем, отмечает, что сейчас разгласитель пикантной информации обвиняется в шантаже и находится под следствием.

В то же время известия о завидном жизнелюбии коронованной особы уже просачивались в свет. В частности, истории многочисленных романов монарха были отражены в нашумевшей книге Амадео Мартинеса Инглеса «Хуан Карлос: король 5000 возлюбленных». Издание выставляет правителя в качестве «безудержного сексуального наркомана» и сообщает не менее чем о 5 тыс. женщин, за которыми тот ухаживал. В их числе упоминаются поп-звезды, дамы-политики и даже итальянская принцесса.

Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу сына, ставшего новым королем под именем Филиппа VI. В отношении бывшего монарха ведется налоговая проверка. Сам он покинул родину и живет в Объединенных Арабских Эмиратах.