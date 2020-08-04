Бывший король Испании Хуан Карлос решил покинуть родину

СМИ не исключают, что отъезд связан с расследованием, ведущимся в отношении него прокуратурой.



Мадрид. Испания. Экс-король Испании Хуан Карлос намерен уехать из своей страны. Об этом он сообщил в письме своему сыну, действующему королю Испании Филиппу VI, пишет RT со ссылкой на El Pais.

Испанское издание предполагает, что решение Хуана Карлоса о переезде может быть вызвано расследованием, которое ведут прокуратуры Испании и Швейцарии в отношении предполагаемых финансовых нарушений со стороны экс-монарха. В частности, после отречения Хуана Карлоса от престола, его заподозрили в наличии крупных счетов в зарубежных банках.

В то же время адвокат бывшего короля заявил, что его клиент, даже будучи за рубежом, готов явиться в прокуратуру для дачи объяснений.

Напомним, Хуан Карлос I правил Испанией с 1975 года, после смерти диктатора Франко. В 2014 году отрекся от престола в пользу сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI. При этом 82-летний Хуан Карлос сохранил титул почетного короля.