Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг принес присягу

Бывший глава правительства Себастьян Курц подал в отставку.



Вена. Австрия. Место подавшего в отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца занял Александр Шалленберг. Ранее он возглавлял МИД страны, пишет «Интерфакс».

Новый глава правительства принес присягу, ее принял президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Напомним, занимавший должность канцлера Австрии Себастьян Курц покинул свой пост в связи с возбуждением расследования по делу о коррупции, причастность к которой он отрицает.

МИД Австрии возглавил бывший посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.