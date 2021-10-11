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Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг принес присягу

17:33, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг принес присягу
17:33, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#Австрия\n#власть\n#политика\n#отставка\n#назначения
Фото: facebook.com/AustrianEmbassyManila
173
0

Бывший глава правительства Себастьян Курц подал в отставку.

Вена. Австрия. Место подавшего в отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца занял Александр Шалленберг. Ранее он возглавлял МИД страны, пишет «Интерфакс».

Новый глава правительства принес присягу, ее принял президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Напомним, занимавший должность канцлера Австрии Себастьян Курц покинул свой пост в связи с возбуждением расследования по делу о коррупции, причастность к которой он отрицает.

МИД Австрии возглавил бывший посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

17:33, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#Австрия\n#власть\n#политика\n#отставка\n#назначения
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