Битва за Кандагар: в Афганистане правительственные силы пытаются отстоять город

Он является вторым по численности населения в стране.



Кандагар. Афганистан. Силы движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) ведут ожесточенные бои с правительственными войсками за второй по величине город Афганистана – Кандагар. Об этом сообщают 9 июля «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал источник агентства, столкновения отмечались возле центральной тюрьмы, затем переместились в район рынка. Убиты и ранены несколько мирных жителей.

Ранее, в ночь на 9 июля, силовики атаковали талибов в нескольких районах города. Было убито 9 боевиков, ранены 2. Губернатор Кандагара после этого заявил, что ситуация в городе контролируется правительственными силами.

При этом недавно сообщалось о 1,5 тыс. афганских военных, отступивших под натиском террористов в соседний Таджикистан. По последним данным, талибы контролируют уже 85% территории страны. Глава российского МИД Сергей Лавров в связи с осложнением обстановки на таджикско-афганской границе пообещал помощь Душанбе со стороны ОДКБ в случае вторжения боевиков в республику.

8 июля представители политического крыла движения «Талибан» прибыли в Москву для переговоров со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. В делегации заявили, что в случае победы готовы на переговоры со всеми этническими группами населения Афганистана. Кроме того, талибы пообещали соблюдать права человека, в том числе женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций.

Положение в Афганистане стало критическим в связи с выводом из страны американцами своих войск. Страну покинули уже 90% солдат США.