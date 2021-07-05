Больше тысячи афганских военных бежали в Таджикистан

На родине им грозит смерть.



Душанбе. Таджикистан. Разгромленные боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) афганские военные части отступают на территорию соседних государств. Так, в ночь с 4 на 5 июля более 1000 солдат и офицеров правительственных сил пересекли границу с Таджикистаном, пишет РБК со ссылкой на агентство «Ховар».

Как рассказали в погранслужбе Таджикистана, точное число бежавших под защиту Душанбе афганских военнослужащих составило за сутки 1037 человек. Военные соседней страны пересекали границу в разных местах, главным образом – через пограничную заставу «Тем» у города Хорог (312 человек), а также в районе Дарвоз (213 лиц). Факты бегства правительственных сил из Афганистана в бывшие советские республики Средней Азии уже отмечались с конца июня.

Напомним, недавно военные НАТО начали в массовом порядке покидать Афганистан. 30 июня о выводе своих войск сообщили власти Германии и Италии. США также намерены оставить страну раньше заявленного ранее крайнего срока – 1 сентября. Дата символична – подразделения американской армии оккупировали Афганистан в ответ на взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Однако в итоге в 2020 году Вашингтон вынужден был пойти на переговоры с талибами. В настоящее время те контролируют порядка 40% территории страны и развивают наступление против сил президента Гани.