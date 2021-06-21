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На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна

10:24, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна
10:24, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#политика\n#выборы\n#парламент\n#голосование\n#власть\n#Армения
Фото: vk.com/rt_russian
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Партия экс-президента страны Кочаряна отказалась признавать итоги голосования.

Ереван. Армения. В Армении завершились досрочные выборы в парламент. По результатам прошедшего 20 июня голосования, лидирует партия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», пишет «Интерфакс».

По данным ЦИК, в выборах участвовало 49,4% граждан. После расшифровки бюллетеней с 642 из 2008 избирательных участков (31,9%), у сторонников Пашиняна - 58,45% голосов избирателей. Далее идет блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» - 18,65%. 5,04% голосов набрала «Процветающая Армения» предпринимателя Гагик Царукяна. Эти политические силы преодолевают 5-процентный барьер и проходят в парламент. Для блоков установлен барьер в 7%, поэтому набравшее 5,41% голосов объединение экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею» мандатов не получит.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уже поздравил своих сторонников с победой.

Между тем, по данным «Интерфакса», блок «Армения» результаты выборов признавать отказался. Его лидер Роберт Кочарян заявил, что обнародованные ЦИК данные не соответствуют настроениям, сложившимся в обществе накануне голосования. Он напомнил, что последние 8 месяцев в стране проходили многолюдные митинги оппозиции, вызванные кризисом доверия к власти.

10:24, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
141
0
#политика\n#выборы\n#парламент\n#голосование\n#власть\n#Армения