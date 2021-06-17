Возвращение послов, кибербезопасность, Арктика и Украина: Путин рассказал об итогах беседы с Байденом

Это была их первая личная встреча в ранге президентов.



Женева. Швейцария. Президенты России и США встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. О том, какие темы они обсудили 16 июня, рассказал на пресс-конференции после саммита российский лидер Владимир Путин. Текст его выступления и ответы на вопросы журналистов приводит пресс-служба Кремля.

Как отметил президент России, его разговор с американским коллегой Джо Байденом продолжался около 2 часов и прошел в доверительной атмосфере. Путин напомнил о положительных тенденциях в отношениях между двумя странами, которые наметились ранее – в частности, о продлении по инициативе Вашингтона договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) до 2024 года. Стороны договорились, в частности, о возвращении послов США и России в Москву и Вашингтон и в целом о нормализации работы диппредставительств обеих стран.

Также речь шла о ситуации в сфере кибербезопасности. Владимир Путин рассказал, в частности, что с территории США осуществляется наибольшее в мире количество кибератак, далее идут Канада, 2 латиноамериканские страны и Великобритания. Россия по этому показателю не входит даже в первую пятерку. Путин добавил, что в 2020 года из Вашингтона в Москву поступило 10 запросов по поводу кибератак на американские объекты, и 2 запроса – в 2021 году. На все из них были даны исчерпывающие ответы. В то же время Россия направила в 2021 году в США 45 таких запросов, а в первом полугодии текущего года – 35. Ни одного ответа не было получено, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, в связи с этим стороны договорились о сотрудничестве в указанной сфере.

Во время встречи двух президентов обсуждалось размещение российской военной инфраструктуры в Арктике. Путин уточнил, что Москва всего лишь восстанавливает тот уровень присутствия в полярных широтах, который был у Советского Союза. Единственное, что добавилось – инфраструктура, связанная с экологией, которой СССР не располагал. Еще он указал, что Россия не чинит препятствий судам любых стран, желающим воспользоваться Северным морским путем.

Говоря о той части саммита, на которой шла речь о положении на Украине, Путин напомнил, что Киев произвольно трактует заключенные в 2014 году Минские соглашения по урегулированию в Донбассе. Из всех пунктов украинская сторона готова выполнять лишь те и в том порядке, которые выгодны ей. Например, возвращение границы ДНР и ЛНР с Россией под свой контроль до проведения общих с Украиной выборов в непризнанных республиках. Комментируя учения российской армии вблизи украинской границы, российский лидер отметил, что Москва имеет право проводить такие мероприятия на своей территории, когда и где пожелает, и напомнил, что сейчас НАТО проводит учения возле российских границ. В целом Россия и США договорились и далее придерживаться концепции урегулирования конфликта в русле Минских соглашений, подытожил Путин.

Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека и возможность обмена гражданами своих стран, отбывающих наказание в тюрьмах России и США. Последняя тема будет прорабатываться на уровне ведомств, пояснил Путин.