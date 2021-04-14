США анонсировали вывод войск из Афганистана в течение года

Крайним сроком назвали 11 сентября.



Вашингтон. США. Все военнослужащие США покинут Афганистан в течение 2021 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Агентство сообщает, что вывод войск анонсировал перед журналистами высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, солдат начнут эвакуировать до 1 мая. А полный вывод воинских частей предполагается завершить к символической дате – 11 сентября. Впрочем, это крайний срок: в реальности войска полностью выведут за пределы Афганистана задолго до объявленного дедлайна, пообещал чиновник.

Ранее о подобных планах президента США Джо Байдена уже писало издание Washington Post со ссылкой на информированные источники. Назывался тот же крайний срок - 11 сентября.

Напомним, армия США вошла в Афганистан в ответ на взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Однако в итоге в 2020 году Вашингтон вынужден был пойти на переговоры с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Тогда американцы соглашались вывести войска из страны к 1 мая 2021 года. В администрации Джо Байдена заявляли, что намерены пересмотреть указанный срок.