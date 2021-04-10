Титул герцога Эдинбургского на время перейдет к принцу Чарльзу

После смерти британского монарха титул получит младший сын королевской четы.

Лондон. Великобритания. После смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа титул герцога Эдинбургского временно перейдет к наследнику престола, старшемы сыну Чарльзу. Об этом пишут "Известия"

После титул достанется графу Уэссекскому Эдварду - младшему сыну королевской семьи. Однако случится это только после смерти действующего британского монарха.

Такая договоренность была достигнута в 1999 году поле того, как принц Эдвард поженился с Софи Рис-Джонс и получил титул графа Уэссекского. Тогда Букингемский дворец решил, что герцогом Эдинбургским станет именно он.