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Жизнь после Brexit: Лондон и Брюссель заключили соглашение об экономическом сотрудничестве

10:54, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Жизнь после Brexit: Лондон и Брюссель заключили соглашение об экономическом сотрудничестве
10:54, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Великобритания\n#экономика\n#бизнес\n#политика\n#Евросоюз
Фото: pixabay.com
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Соединенное Королевство и ЕС продолжат беспошлинную торговлю.

Брюссель. Бельгия. Великобритания и Евросоюз согласовали текст соглашения о том, как будут строиться их отношения после Brexit. Переговоры завершились 24 декабря, пишет «Интерфакс».
Согласно документу, Великобритания вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой и рыболовством в территориальных водах. Страна больше не будет подчиняться правилам ЕС.
При этом сохраняются почти все возможности для социально-экономического партнерства с континентом, включая сотрудничество в области научных исследований и инноваций, ядерной безопасности, космоса. Со своей стороны Лондон предоставляет гарантии отсутствия дискриминации в отношении граждан ЕС в части выдачи виз, предоставления услуг и социальной защиты.
Главный же результат, которые смогли отстоять власти Великобритании на переговорах - сохранение не ограниченного тарифами и квотами доступа к рынку ЕС.
Соглашение должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и Евросоюза.
10:54, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
281
0
#Великобритания\n#экономика\n#бизнес\n#политика\n#Евросоюз