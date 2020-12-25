Жизнь после Brexit: Лондон и Брюссель заключили соглашение об экономическом сотрудничестве

Соединенное Королевство и ЕС продолжат беспошлинную торговлю.





Брюссель. Бельгия. Великобритания и Евросоюз согласовали текст соглашения о том, как будут строиться их отношения после Brexit. Переговоры завершились 24 декабря, пишет «Интерфакс»

Согласно документу, Великобритания вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой и рыболовством в территориальных водах. Страна больше не будет подчиняться правилам ЕС.

При этом сохраняются почти все возможности для социально-экономического партнерства с континентом, включая сотрудничество в области научных исследований и инноваций, ядерной безопасности, космоса. Со своей стороны Лондон предоставляет гарантии отсутствия дискриминации в отношении граждан ЕС в части выдачи виз, предоставления услуг и социальной защиты.

Главный же результат, которые смогли отстоять власти Великобритании на переговорах - сохранение не ограниченного тарифами и квотами доступа к рынку ЕС.

Соглашение должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и Евросоюза.