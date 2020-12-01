Турция подписала соглашение с Россией по совместному центру мониторинга в Карабахе

Информация об этом поступила из Анкары.

Анкара. Турция. Переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху завершились подписанием соглашения между Москвой и Анкарой. Об этом заявили в Минобороны Турции, пишут «Известия».

По данным ведомства, урегулированы вопросы о технических деталях, оговорены основы и принципы совместной работы. В настоящее время делается все необходимое для скорейшего начала работы центра.

17 ноября турецкий парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что турецкие военные, привлекаемые к деятельности центра по Нагорному Карабаху, будут находиться исключительно на азербайджанской территории. Также он заявил, что решение об отправке военных является внутренним делом Турции.

Напомним, 9 ноября Азербайджан и Армении при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регион ввели российских миротворцев. Еревану пришлось уступить Баку занятые в ходе военных действий территории.