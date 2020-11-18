Путин: примирение в Карабахе в октябре не состоялось из-за позиции Еревана

По словам президента России, Баку был тогда согласен на прекращение огня.



Москва. Президент России объяснил, почему кровопролитие в Нагорном Карабахе не удалось прекратить еще в октябре. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Россию 24».

В прямом эфире телеканала Владимир Путин рассказал, что тогда он убедил азербайджанскую сторону прекратить огонь и пустить беженцев в город Шуши. Но армянскую сторону такой вариант не устроил.

«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», - приводит агентство слова Владимира Путина.

Также российский лидер дал понять, что если бы Ереван отказался от соглашения, достигнутого 10 ноября, произошел бы полный разгром армянской и карабахской армий. Азербайджанские войска к тому времени захватили Шуши и угрожали Степанакерту. У армянской стороны не было иного выхода, как воспользоваться предлагаемым перемирием.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что звучащие сейчас в Армении голоса о «предательстве» со стороны премьера Пашиняна не имеют под собой основы. Ему удалось остановить кровопролитие в регионе, и это - самое важное, добавил президент России.

Напомним, соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах было заключено в ночь на 10 ноября. Его подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. В настоящее время на территории непризнанной республики уже разместились российские солдаты.

Две попытки заключить перемирие в Карабахе, которые стороны делали ранее в октябре, успехом не увенчались – бои в регионе тогда остановить не удалось.