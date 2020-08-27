Россия подготовила резерв силовиков на случай активизации беспорядков в Белоруссии

Путин подтвердил, что это было сделано по просьбе Лукашенко.



Москва. Резерв сотрудников правоохранительных органов подготовили в России для оказания помощи властям Белоруссии. Он будет задействован в случае выхода ситуации в республике из-под контроля, заявил президент России Владимир Путин 27 августа в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства подтвердил, что договоренность об этом была достигнута во время телефонных переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Напомним, 16 августа избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о помощи в случае военного вмешательства в ситуацию в республике со стороны. По данным пресс-службы Кремля, телефонная беседа двух лидеров состоялась 15 августа.