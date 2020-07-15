Ни квартиры, ни машины: в декларации о доходах Лукашенко не указано дорогостоящего имущества

У его жены имеются полтора дома, земельный участок и акции маслозавода.



Минск. Белоруссия. В декларации о доходах Александра Лукашенко нет недвижимости и транспортных средств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованную Центризбиркомом страны информацию об имущественном положении кандидатов в президенты.

За 2019 год действующий глава государства получил доходов более 117 тыс. белорусских рублей (свыше 3,4 млн рублей российских), все это – зарплата президента. Жилых домов, квартир, земельных участков, гаражей и прочей недвижимости, как и автомобилей, согласно декларации у Лукашенко нет.

Супруга президента Галина Лукашенко за 2019 год получила доходы в размере 5,5 тыс. белорусских рублей (в российских рублях - около 161 тыс.) Часть этих денег – пенсия, часть - дивиденды от акций. У первой леди Белоруссии есть жилой дом в 196 кв. м и земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове, а также половина жилого дома в деревне Большой Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра. Кроме того, у жены Лукашенко имеется 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Александр Лукашенко выдвигает на них свою кандидатуру в шестой раз.