Белоруссия готовится качать транзитную нефть из трубопровода «Дружба»

С заявлением об этом выступил Александр Лукашенко.



Минск. Белоруссия. Александр Лукашенко пригрозил, что Белоруссия начнет откачку нефти из транзитного трубопровода, если Россия не предоставит требуемый для нее объем углеводородов. Об этом президент Белоруссии заявил информационному агентству БелТА, пишет ИА REGNUM.

По словам Лукашенко, Москва сейчас поставляет Минску лишь четверть от месячного объема нефти, оговоренного в межправительственном соглашении. Недостача составляет 1,5 млн тонн. Если Россия не пойдет на уступки, эту нефть Белоруссия откачает из нефтепровода «Дружба».

Как уже сообщалось, ранее белорусские НПЗ начали забор сырья в технологических целях. Транзит нефти в страны Евросоюза через Белоруссию от этого не пострадал, заявили в «Транснефти».

Напомним, действие контрактов на поставки российской нефти в Белоруссию истекло 31 декабря 2019 года. 7 февраля проблему обсудили на переговорах президенты России и Белоруссии. По результатам было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Кроме того, с 1 февраля Белоруссия повысила тарифы на услуги по транзиту российской нефти на 6,6%