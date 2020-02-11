В «Транснефти» прокомментировали забор Минском технологической нефти

В компании «Белнефтехим» заявили, что сырье принадлежит им и находится на белорусской территории.



Москва. Транзит нефти в страны Евросоюза через Белоруссию не пострадал из-за того, что Минск начал забор сырья в технологических целях. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», - пояснил агентству советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Ранее белорусская сторона уведомила российскую о том, что начала откачку технологической нефти для переработки на своих НПЗ из магистрального нефтепровода «Дружба». В концерне «Белнефтехим» подчеркнули, что сырье, предназначенное для транзита, не пострадает.

«Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», - заявил представитель концерна.

Напомним, действие контрактов на поставки российской нефти в Белоруссию истекло 31 декабря 2019 года.

7 февраля проблему обсудили на переговорах президенты России и Белоруссии. По результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Кроме того, с 1 февраля Белоруссия повысила тарифы на услуги по транзиту российской нефти на 6,6%.