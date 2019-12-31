Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа

Одновременно был подписан целый комплект соглашений и контрактов.

Москва. Москва и Киев договорились о транзите газа через территорию Украины. Как сообщают «Известия», межоператорское соглашение подписали «Газпром» и «Оператор ГТС Украины».

Председатель правления российской компании Алексей Миллер пояснил, что одновременно был подписан целый комплект соглашений и контрактов. «Эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — рассказал он. По его словам, подписанные документы приобретают юридическую силу с 31 декабря 2019 года и обеспечивают транзит российского газа через Украину после этой даты.

Соглашение предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год, а также отказ Украины от новых исков против «Газпрома».