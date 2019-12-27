Макрон не поздравил французов с Рождеством и вызвал их негодование

Президент сделал это из «политкорректности», считают авторы гневных постов в соцсетях.

Париж. Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от традиционного поздравления граждан страны с Рождеством, что не осталось незамеченным французами. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Huffington Post.

В соцсетях на «забывчивость» главы государства обратили внимание как многие рядовые французы, так и политики. По мнению многих, Макрон поступил так из пресловутой «политкорректности», ставшей нормой поведения для лидеров большинства стран Запада.

«26 декабря, а Эммануэль Макрон не соизволил пожелать счастливого Рождества французам! Это шокирует меня, это оскорбляет меня, и я думаю, что я не единственный!» - написал в Twitter Джордан Барделла.

«Я ждала, но наш президент не пожелал счастливого Рождества своему народу. Новый мир огорчает», - посетовала в той же социальной сети член Европарламента Надин Морано.

В 2018 году Эммануэль Макрон поздравил сограждан с Рождеством в социальных сетях и отметил, что к написанному присоединяется его супруга Брижит.