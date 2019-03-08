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Правительство Финляндии ушло в отставку

14:14, 08 марта, 2019
14:14, 08 марта, 2019
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#власть и чиновники\n#власть\n#Финляндия
Фото: pixabay
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Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил прошение премьер-министра Юхи Сипиля.

Финляндия. Правительство Финляндии ушло в отставку. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил прошение премьер-министра Юхи Сипиля, сообщают Известия со ссылкой на РИА Новости.

Причиной отставки местные СМИ называют разногласия внутри кабинета министров по вопросу затянувшейся реформы социальных и здравоохранительных услуг.

Правительство Юхи Сипиля продолжит работу до проведения парламентских выборов, которые запланированы в стране на 14 апреля. При этом никаких политических решений кабмин принимать не сможет.

14:14, 08 марта, 2019
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#власть и чиновники\n#власть\n#Финляндия

 

 

 


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