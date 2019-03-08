Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил прошение премьер-министра Юхи Сипиля.

Финляндия. Правительство Финляндии ушло в отставку. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил прошение премьер-министра Юхи Сипиля, сообщают Известия со ссылкой на РИА Новости.

Причиной отставки местные СМИ называют разногласия внутри кабинета министров по вопросу затянувшейся реформы социальных и здравоохранительных услуг.

Правительство Юхи Сипиля продолжит работу до проведения парламентских выборов, которые запланированы в стране на 14 апреля. При этом никаких политических решений кабмин принимать не сможет.