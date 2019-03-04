В Эстонии парламентские выборы выиграла оппозиция

Партию реформ поддержали 28,8% избирателей.

Таллин. Эстония. В Эстонии оппозиционная Партия реформ одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Об этом пишет RT со ссылкой на Postimees.

Ее поддержали 28,8% избирателей. Также в парламенте получили места депутаты центристской (23%), консервативной (17,8%), Isamaa (11,4%) и социал-демократической (9,8%) партий.

Председатель победителей Кая Каллас не исключает создания правящей коалиции с Социал-демократической партией и партией Isamaa.