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В Эстонии парламентские выборы выиграла оппозиция

12:24, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:24, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#выборы\n#оппозиция\n#парламент\n#Эстония
Фото: Reuters
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Партию реформ поддержали 28,8% избирателей.

Таллин. Эстония. В Эстонии оппозиционная Партия реформ одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Об этом пишет RT со ссылкой на Postimees.

Ее поддержали 28,8% избирателей. Также в парламенте получили места депутаты центристской (23%), консервативной (17,8%), Isamaa (11,4%) и социал-демократической (9,8%) партий.

Председатель победителей Кая Каллас не исключает создания правящей коалиции с Социал-демократической партией и партией Isamaa.

12:24, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
59
0
#политика\n#выборы\n#оппозиция\n#парламент\n#Эстония

 

 

 


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