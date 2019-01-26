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Дональд Трамп подписал временный бюджет и прекратил шатдаун в США

10:09, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
10:09, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#США\n#власть и чиновники\n#власть\n#американцы\n#Трамп\n#Дональд Трамп
Фото: wikimedia.org
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Американское правительство не работало 35 дней.

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп прекратил самый длинный в истории страны шатдаун, который длился 35 дней. Как сообщают РИА Новости, он подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Предполагается, что это время будет использовано для переговоров о долгосрочном бюджете.

Отметим, что Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам.

«Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут учтены средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства. После согласия Трампа конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что президент США собирается начать строительство стены вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.

10:09, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
87
0
#политика\n#США\n#власть и чиновники\n#власть\n#американцы\n#Трамп\n#Дональд Трамп

 

 

 


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