Япония подпишет мирный договор с Россией при передаче двух островов

Встреча Путина и Абэ пройдет 22 января.

Япония. Условием для подписания мирного договора с Россией премьер-министр Синдзо Абэ назвал передачу островов Шикотан и Хабомаи японской стороне. Об этом сообщило агентство Kyodo, пишет РБК.

Передачу Итурупа и Кунашира источники издания считают нереалистичными.

Напомним, первый тур переговоров о мирном договоре между двумя странами прошел 15 января. Стороны не смогли прийти к соглашению по территориальному вопросу.

Токио считает четыре Курильских острова своими северными территориями.

22 января пройдет саммит президента России Владимира Путина и Абэ. В встрече также примет участие глава МИД Японии Таро Коно.

