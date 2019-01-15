Переговоры о мирном договоре России и Японии начались с разногласий

Путин встретится с премьером Абэ в конце января.

Москва. Первый раунд российско-японских переговоров о мирном договоре прошел в Москве между главами МИД обеих стран. По итогам министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о диаметрально противоположной позиции сторон о принадлежности четырех островов Южных Курил, пишут «Ведомости».

По его словам, для России неприемлема формулировка японских коллег о «северных территорий». Также дипломат призвал стороны не искажать договоренности, которые «достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве».

Кроме того, Лавров отметил, что Москва не видит препятствий для введения «безвиза» для жителей Сахалина и японского Хоккайдо.

Его иностранный коллега Таро Коно не делал публичных заявлений.

Как пишет агентство «Красная весна», встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет 22 января в Москве.