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Переговоры о мирном договоре России и Японии начались с разногласий

10:41, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
10:41, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Сергей Лавров\n#Япония\n#Москва\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#договор\n#Россия.
Фото: Минобороны России
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Путин встретится с премьером Абэ в конце января.

Москва. Первый раунд российско-японских переговоров о мирном договоре прошел в Москве между главами МИД обеих стран. По итогам министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о диаметрально противоположной позиции сторон о принадлежности четырех островов Южных Курил, пишут «Ведомости».

По его словам, для России неприемлема формулировка японских коллег о «северных территорий». Также дипломат призвал стороны не искажать договоренности, которые «достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве».

Кроме того, Лавров отметил, что Москва не видит препятствий для введения «безвиза» для жителей Сахалина и японского Хоккайдо.

Его иностранный коллега Таро Коно не делал публичных заявлений.

Как пишет агентство «Красная весна», встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет 22 января в Москве.

 

10:41, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
165
0
#Сергей Лавров\n#Япония\n#Москва\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#договор\n#Россия.

 

 

 


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