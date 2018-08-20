Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование переписок и звонков

Компании могут принять такое решение под давлением американского правительства.

США. Социальные сети Facebook, WhatsApp и Instagram в 2019 году могут отключить шифрование переписок и звонков. Об этом пишет «Пятый канал».

Решение может быть принято под давлением американского правительства, которое хочет, чтобы у правоохранителей был доступ к данным пользователей в режиме реального времени. По мнению властей, в последнее время увеличилось количество преступлений, которые совершаются с помощью интернета, социальных сетей и мессенджеров.

Напомним, что в России Mail.Ru Group обеспокоены количеством уголовных дел, которые возбуждаются в стране за лайки и репосты пользователей в соцсетях. Компания-владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников» обратилась в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистировать таких осужденных.