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Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование переписок и звонков

12:00, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:00, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#США\n#Facebook\n#социальные сети\n#запрет\n#Instagram\n#мессенджер\n#WhatsApp
Фото: pxhere.com
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Компании могут принять такое решение под давлением американского правительства.

США. Социальные сети Facebook, WhatsApp и Instagram в 2019 году могут отключить шифрование переписок и звонков. Об этом пишет «Пятый канал».

Решение может быть принято под давлением американского правительства, которое хочет, чтобы у правоохранителей был доступ к данным пользователей в режиме реального времени. По мнению властей, в последнее время увеличилось количество преступлений, которые совершаются с помощью интернета, социальных сетей и мессенджеров.

Напомним, что в России Mail.Ru Group обеспокоены количеством уголовных дел, которые возбуждаются в стране за лайки и репосты пользователей в соцсетях. Компания-владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников» обратилась  в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистировать таких осужденных. 

 

12:00, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
162
0
#США\n#Facebook\n#социальные сети\n#запрет\n#Instagram\n#мессенджер\n#WhatsApp

 

 

 


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