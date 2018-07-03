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Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

15:20, 03 июля, 2018
Евгений Кандаков
15:20, 03 июля, 2018
Евгений Кандаков
148
0
#родственники\n#встречи\n#КНДР\n#Южная Корея\n#договор
Фото: pixabay.com
148
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Это произойдет впервые с 2015 года.  

Сеул. Южная Корея. Списками родственников, разлученных войной Севера и Юга, и желающих встретиться, обменялись представители КНДР и Республики Корея во вторник, 3 июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Ожидается, что встречи пройдут 20-26 августа в туристическом регионе Кымгансан в КНДР. Повидаться с северной родней желают, судя по первым итогам подачи заявок, порядка 130 тысяч южнокорейцев. Однако поначалу решено допустить лишь самых пожилых, исходя из состояния их здоровья.   

Список от Южной Кореи включает в себя 250 фамилий. Северная Корея подготовила перечень из 200 граждан. Теперь сторонам предстоит установить, живы ли родственники фигурантов списков, и желают ли они побывать на встрече. 

Подобные мероприятия уже проводились ранее, но в 2015 году из-за обострения конфликта прекратились. 

Напомним, в апреле и мае лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели две встречи на высшем уровне. В ходе переговоров стороны условились сделать все возможное для заключения мира между Севером и Югом до конца этого года. Были заключены предварительные договоренности по денуклеаризации полуострова, а также в сфере экономики.

15:20, 03 июля, 2018
Евгений Кандаков
148
0
#родственники\n#встречи\n#КНДР\n#Южная Корея\n#договор

 

 

 


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