Со второй попытки в Италии сформировали новое правительство

Ключевые позиции в нем заняли сторонники сближения с Россией и отказа от санкций.

Рим. Италия. Новый состав правительства объявлен в Италии. Его сформировал по просьбе президента страны Серджо Маттареллы юрист Джузеппе Конте, сообщает телеканал «МИР».

Сам Конти стал премьер-министром. Министром иностранных дел он назначил Энцо Моаверо-Миланези, в прошлом - министра по европейским делам.

В свою очередь, должность министра по европейским делам в новом кабмине займет экономист Паоло Савона, которому ранее Конти предлагал портфель министра финансов. Савона слывет стороником выхода Италии из Еврозоны, именно из-за этого президент Серджо Маттарелла 27 мая отказался одобрить первый вариант состава правительства Конти. Теперь, со второй попытки, проблему, кажется, удалось решить.

МВД Италии возглавит лидер одной из двух победивших партий, а именно движения «Лига», Маттео Сальвини. Также ему даны полномочия вице-премьера.

Министерство экономики и финансов возглавит профессор одного из римских вузов Джованни Триа.

Министром обороны страны Конти пожелал видеть женщину - деятеля второй победившей на выборах партии, «Движения «5 звезд», Элизабетту Тренту. Отметим, «Лига» и «Движение 5 звезд» выступают за отказ от политики санкций против России, признание присоединения Крыма и сближение с нашей страной.

Еще одним вице-премьером, а также главой объединенных министерств экономического развития и труда станет лидер «Движения «5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Среди других членов правительства - министр юстиции Альфонсо Бонафеде, министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, министр по вопросам государственной службы Джулия Бонджорно, министр здравоохранения Джулия Грилло, министр образования Марко Буссетти, министр культурного наследия Альберто Бонизоли, министр по делам регионов Эрика Стефани, министр по вопросам семьи и инвалидов Лоренца Фонтана, министр сельского хозяйства и туризма Джан Марко Джентинайо, министр окружающей среды Серджо Коста и министр по вопросам Юга Италии Барбара Лецци.

Часть из них представляет победившие партии, часть – оппозиционные. Голосование в парламенте по вопросу о доверии коалиционному правительству может состоятся в начале следующей недели.