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Джина Хаспел заняла пост директора ЦРУ США

09:40, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
09:40, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
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#США\n#ЦРУ\n#разведка\n#Трамп\n#назначения
Фото: twitter.com/reuters
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Она стала первой женщиной, возглавившей Центральное разведывательное управление в американской истории.

Вашингтон. США. Джина Хаспел заняла пост директора Центрального разведывательного управления США. Как сообщает Reuters, ее кандидатуру утвердил американский сенат.  

По информации агентства, несмотря на скандалы, связанные с именем Хаспел, ее поддержала большая часть сенаторов.   

Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ в американской истории. Кроме того, Джина Хаспел сменила предыдущего директора организации Майка Помпео. В середине марта он стал новым госсекретарем США после отставки Рекса Тиллерсона.   

При этом в качестве нового главы управления ее кандидатуру предложил действующий глава Белого дома – Дональд Трамп.

09:40, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
205
0
#США\n#ЦРУ\n#разведка\n#Трамп\n#назначения

 

 

 


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