Джина Хаспел заняла пост директора ЦРУ США

Она стала первой женщиной, возглавившей Центральное разведывательное управление в американской истории.

Вашингтон. США. Джина Хаспел заняла пост директора Центрального разведывательного управления США. Как сообщает Reuters, ее кандидатуру утвердил американский сенат.

По информации агентства, несмотря на скандалы, связанные с именем Хаспел, ее поддержала большая часть сенаторов.

Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ в американской истории. Кроме того, Джина Хаспел сменила предыдущего директора организации Майка Помпео. В середине марта он стал новым госсекретарем США после отставки Рекса Тиллерсона.

При этом в качестве нового главы управления ее кандидатуру предложил действующий глава Белого дома – Дональд Трамп.