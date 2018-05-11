Прежнее ядерное соглашение с Тегераном американская сторона разорвала в начале мая.

Индианаполис. США. Американский президент Дональд Трамп рассчитывает заключить новую сделку между США и Ираном. С таким заявлением он выступил во время встречи со своими сторонниками в штате Индиана, пишет Росбалт.

Для этого, отметил нынешний глава Белого дома, Тегерану необходимо пустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты и военные базы. Таким образом, иранская республика продемонстрирует, что не вводит мировое сообщество в заблуждение относительно своих намерений в области оружия.

«Я надеюсь, что удастся заключить с ними новую сделку, хорошую и честную, которая будет лучше для них. Но мы не можем позволить им заполучить ядерное оружие», - подчеркнул президент США.

Напомним, прежнее ядерное соглашение с Тегераном американская сторона разорвала в начале мая. Дональд Трамп подписал меморандум о возобновлении санкций против этой страны, а Вашингтон посчитал, что Иран продолжает заниматься ядерным оружием и обогащением урана.