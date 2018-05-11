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Дональд Трамп рассчитывает заключить новую сделку между США и Ираном

10:15, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
10:15, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
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#оружие\n#США\n#ядерное оружие\n#Иран\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
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Прежнее ядерное соглашение с Тегераном американская сторона разорвала в начале мая.

Индианаполис. США. Американский президент Дональд Трамп рассчитывает заключить новую сделку между США и Ираном. С таким заявлением он выступил во время встречи со своими сторонниками в штате Индиана, пишет Росбалт.  

Для этого, отметил нынешний глава Белого дома, Тегерану необходимо пустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты и военные базы. Таким образом, иранская республика продемонстрирует, что не вводит мировое сообщество в заблуждение относительно своих намерений в области оружия.  

«Я надеюсь, что удастся заключить с ними новую сделку, хорошую и честную, которая будет лучше для них. Но мы не можем позволить им заполучить ядерное оружие», - подчеркнул президент США.  

Напомним, прежнее ядерное соглашение с Тегераном американская сторона разорвала в начале мая. Дональд Трамп подписал меморандум о возобновлении санкций против этой страны, а Вашингтон посчитал, что Иран продолжает заниматься ядерным оружием и обогащением урана.

10:15, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
268
0
#оружие\n#США\n#ядерное оружие\n#Иран\n#Дональд Трамп

 

 

 


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