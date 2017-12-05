Испанский суд отозвал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона

Документ с требованием о задержании лидера каталонских сепаратистов был выдан судом месяц назад.

Мадрид. Испания. Верховный суд Испании отказался от идеи взять под стражу и экстрадировать на родину бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Как пишет RT со ссылкой на издание El Pais, суд отозвал международный ордер на арест лидера сепаратистов.

Напомним, месяц назад суд в Мадриде выдал ордер на арест бывшего руководителя Каталонии и некоторых его советников, которые бежали в Бельгию. Это было сделано после того, как Карлес Пучдемон не явился на процесс по его делу.

Добавим, недавно было объявлено, что суд в Бельгии примет решение по экстрадиции Пучдемона в Испанию 14 декабря.