Суд в Мадриде выдал ордер на арест Пучдемона

Ордер выдали после того, как он не явился в суд.

Мадрид. Испания. Суд в Мадриде выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. Как пишет Медуза, ордер выдали после того, как он не явился в суд.

Восемь чиновников, которые появились в суде по обвинению в мятеже и растрате бюджетных средств, были арестованы.

Напомним, что Карлес Пучдемон уехал в Бельгию сразу после того, как Мадрид ввёл в Каталонии прямое управление. Он заявил, что уходит не от правосудия, а от «политизированной судебной системы Испании».