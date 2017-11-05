В Саудовской Аравии 11 принцев и множество высокопоставленных чиновников задержали за коррупцию

Национальный антикоррупционный комитет накануне возглавил наследный принц Мохаммед бин Салман.

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. 11 принцев и десятки высокопоставленных чиновников, включая бывших и действующих министров, задержали в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. Это произошло сразу после создания специального антикоррупционного комитета, который возглавил наследный принц Мохаммед бин Салман, сообщает RTVI со ссылкой на агентство Associated Press.

Официально ни один из задержанных не назван, однако по данным источников AP среди них один из богатейших людей на Ближнем Востоке – миллиардер Аль-Валид бен Талаль.

Издание напоминает, что наследный принц Мухаммед бен Салман продвигает реформы, направленные на избавление страны от нефтяной зависимости и переходу к «умеренному исламу».

Политолог Марат Баширов в своем канале в Телеграм так высказался по поводу задержаний в Саудовской Аравии: «Этическая и юридическая системы Ислама предполагают принцип равенства и ответственности между всеми гражданами общества независимо от их положения и материального состояния. И если кто-либо замечен в данных противоправных действиях и его вина доказана, то наказание уже в этом мире должно быть неотвратимым, дабы избежать разложения общества, а также еще более мучительных наказаний в мире следующем. До сих пор СА не использовала эту социальную декларацию для элитных процессов, принцы были вне этих норм».

Напомним, что в начале октября король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые побывал с официальным визитом в России.