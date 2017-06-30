Парламент Германии легализовал однополые браки

Об этом сообщил президент Бундестага Норберт Ламмерт.

Берлин. ФРГ. Большинство депутатов Федерального собрания Германии проголосовало за легализацию однополых браков. Об этом СМИ сообщил президент Бундестага Норберт Ламмерт, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Ламмерта, свои голоса за принятие подобного решения отдали 393 депутата, «против» высказались 226, четверо воздержались.

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась против данного законопроекта, так как считает брак союзом между мужчиной и женщиной. Однако призвала депутатов ее коалиции голосовать, принимая собственное решение, а не руководствоваться политикой партии.

Напомним, однополые браки в Германии регистрируются с 2001 года, но подразумевают ограничения в части гражданских прав: например, такие пары не могут пользоваться льготами при налогообложении, а также усыновлять детей.