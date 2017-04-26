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      Франция возложила вину за химическую атаку в Идлибе на Сирию

      15:31, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:31, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      194
      0
      #Сирия\n#Франция\n#обвинение\n#химическое оружие
      Фото: twitter.com/euronewsru
      194
      0

      Разведка считает, что приказ отдал президент Сирии Башар Асад или его приближенные.

      Париж. Франция. Французские разведывательные службы заявили, что имеют доказательства причастности Сирии к химической атаке в Идлибе. Они убеждены, что приказ отдал президент Сирии Башар Асад или его окружение, сообщает «РБК».

      Выводы французских специалистов получены по результатам анализа и сравнения образцов с места предыдущих и нынешней химических атак. Эксперты обнаружили во всех пробах примесь гексамина (уротропина), «отличительный признак зарина, производимого в лабораториях, подконтрольных правительству Сирии».

      В документе, подготовленном французской разведкой, отмечается, что джихадисты не способны подготовить и совершить подобную атаку.

      Как пишет «Газета.Ру», в Кремле не согласились с подобным заявлением со стороны Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинение французской разведки в адрес властей Сирии не меняет позицию Кремля по этому вопросу.

      4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака, в результате которой более 50 мирных жителей погибли и более 300 получили ранения.

      США посчитали, что ответственность за случившееся лежит на Сирии, и нанесли ракетный удар по правительственным войскам.

      15:31, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      194
      0
      #Сирия\n#Франция\n#обвинение\n#химическое оружие
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