Франция возложила вину за химическую атаку в Идлибе на Сирию

Разведка считает, что приказ отдал президент Сирии Башар Асад или его приближенные.

Париж. Франция. Французские разведывательные службы заявили, что имеют доказательства причастности Сирии к химической атаке в Идлибе. Они убеждены, что приказ отдал президент Сирии Башар Асад или его окружение, сообщает «РБК».

Выводы французских специалистов получены по результатам анализа и сравнения образцов с места предыдущих и нынешней химических атак. Эксперты обнаружили во всех пробах примесь гексамина (уротропина), «отличительный признак зарина, производимого в лабораториях, подконтрольных правительству Сирии».

В документе, подготовленном французской разведкой, отмечается, что джихадисты не способны подготовить и совершить подобную атаку.

Как пишет «Газета.Ру», в Кремле не согласились с подобным заявлением со стороны Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинение французской разведки в адрес властей Сирии не меняет позицию Кремля по этому вопросу.

4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака, в результате которой более 50 мирных жителей погибли и более 300 получили ранения.

США посчитали, что ответственность за случившееся лежит на Сирии, и нанесли ракетный удар по правительственным войскам.