Трамп заявил о желании прокатиться в карете Елизаветы II

В Белом доме говорят, что такая прогулка – важный элемент визита в Лондон.

США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет прокатиться в карете королевы Великобритании Елизаветы II. В Белом доме говорят о том, что такая прогулка по Лондону очень важный элемент официального визита, пишет Life.ru.

Визит Трампа в Лондон назначили на вторую половину октября 2017 года. Представители сил безопасности Британии предупредили, что такое мероприятие потребует организовать повышенные меры безопасности, каких еще не было при официальных поездках глав других государств.