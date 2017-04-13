Разведывательный самолет ВВС США приблизился к российским базам в Сирии

Он подлетал на 40-45 км к сирийскому побережью в районе российской базы в Тартусе.

Тартус. Сирия. Самолет-разведчик ВМС США Р-8А Poseidon с бортовым номером 168756 выполнил разведывательный полет рядом с портом Тартус и авиабазой Хмеймим. Он в течение длительного времени выполнял полеты над акваторией Средиземноморья вдоль морских границ Сирии, сообщает «Интерфакс».

Об этом стало известно, благодаря западным сайтам, которые отслеживают передвижения военной авиации. По их данным, самолет ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В определенные моменты он приближался к сирийскому побережью в районе российской базы в Тартусе на расстоянии 40-45 км.

Ранее стало известно, что стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании подлетали к российским морским границам на юге Балтики. Утром самолет RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665 выполнял полет возле побережья Калининградской области. После обеда по московскому его сменил американский самолет RC-135U с бортовым номером 64-14847.